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Погода в Москве: в столицу возвращается жара 

Рамблер 49 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
Жара начнет «неуклонно» возвращаться в Москву, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, в понедельник температура воздуха в столице будет «вполне комфортной», +23…+25 градусов, во вторник станет «неуклонно» расти, в среду составит +25…+28 градусов, а в четверг может достичь +31 градуса.
«То есть опять восстановление жаркой погоды», — объяснил синоптик.
Вильфанд отметил, что осадки в течение ближайших дней возможны лишь во вторник — это будут кратковременные дожди или даже грозы со скоростью ветра до 15 метров в секунду.
Метеоролог объяснил, что 30-градусная жара не является климатической нормой для Москвы в начале июня, а тому, что она все же наблюдается, способствует «блок» на среднем уровне тропосферы.
«Воздушные массы из Атлантики не достигают европейской территории России», — объяснил он действие «блока».
Погода , Общество , Роман Вильфанд , ИТАР-ТАСС , Москва
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