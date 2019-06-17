Погода в Москве: в столицу возвращается жара

По его словам, в понедельник температура воздуха в столице будет «вполне комфортной», +23…+25 градусов, во вторник станет «неуклонно» расти, в среду составит +25…+28 градусов, а в четверг может достичь +31 градуса.

«То есть опять восстановление жаркой погоды», — объяснил синоптик.

Вильфанд отметил, что осадки в течение ближайших дней возможны лишь во вторник — это будут кратковременные дожди или даже грозы со скоростью ветра до 15 метров в секунду.

Метеоролог объяснил, что 30-градусная жара не является климатической нормой для Москвы в начале июня, а тому, что она все же наблюдается, способствует «блок» на среднем уровне тропосферы.