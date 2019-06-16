Погода в Москве: в Москве ожидается небольшой дождь

Переменная облачность, местами небольшой дождь и температура до плюс 24 градусов ожидаются в Москве . Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 22-24 градусов тепла. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 12 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах 20-25 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до плюс 4 градусов.

Синоптики предупреждают о риске природных пожаров в Московском регионе, 16 июня объявлен желтый уровень опасности.