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Супрун разрешила украинцам сидеть на холодном и запретила пить 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
На Украине и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала рекомендации о том, что делать в жаркую погоду. Об этом пишут «Украинские новости».
По ее словам, алкоголь употреблять не стоит, так как он приведет к обезвоживанию. Избегать стоит и ледяных напитков, а охлаждать нужно кожу, а не желудок.
"Если устали и присели на холодную поверхность, чтобы отдохнуть — не стоит слишком переживать, что заболеете", — сказала Супрун.
Она добавила, что не стоит бояться сквозняков в транспорте, поскольку чаще заболевания вызывают инфекции в воздухе, но не он сам.
Ранее главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
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