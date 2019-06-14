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Погода в Москве: Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу 

РИА Новости + ещё 7 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Жителей Москвы предстоящим днём ожидает облачная погода с прояснениями и кратковременные дожди с грозами, температура поднимется до отметки плюс 25 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду. Во второй половине дня пройдёт сильный кратковременный дождь, будет гроза. Температура в Москве составит плюс 23-25 градусов, по области плюс 21-26. Ветер преимущественно юго-западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый", — сообщил Синенков.
По его словам, атмосферное давление будет понижаться и к вечеру опустится до 745 миллиметров ртутного столба. В предстоящую ночь температура составит плюс 12-14 градусов в Москве и плюс 11-16 по области.
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Погода , Новости Москвы , Александр Синенков , РИА Новости , Москва
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