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Когда жара вернется в Москву 

Газета.Ru + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жаркая погода, которая обычно характерна июлю, вернется в Москву с 17 июня, сообщает ТАСС.
По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда сейчас вернулось "настоящее, свежее, московское лето". Ночная температура будет около + 10 °С, а днем +20-22 °С.
"14 июня опять потеплеет до 24-26 градусов, но со второй половины дня начнутся кратковременные и умеренные дожди, поэтому 15 июня будет всего 20-22 °С, 16 июня 22-24°С. А с понедельника мы снова начнем возвращаться в июльскую погоду, будет около 25 и выше", — рассказал Вильфанд.
Однако по предварительным прогнозам 18 июня температура может подняться до + 28 °С, а 19 июня до + 30 °С.
Ранее сообщалось, что гроза с градом идет на Москву.
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Погода , Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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