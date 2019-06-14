Когда жара вернется в Москву

Жаркая погода, которая обычно характерна июлю, вернется в Москву с 17 июня, сообщает ТАСС.

По данным научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда сейчас вернулось "настоящее, свежее, московское лето". Ночная температура будет около + 10 °С, а днем +20-22 °С.

"14 июня опять потеплеет до 24-26 градусов, но со второй половины дня начнутся кратковременные и умеренные дожди, поэтому 15 июня будет всего 20-22 °С, 16 июня 22-24°С. А с понедельника мы снова начнем возвращаться в июльскую погоду, будет около 25 и выше", — рассказал Вильфанд.

Однако по предварительным прогнозам 18 июня температура может подняться до + 28 °С, а 19 июня до + 30 °С.

Ранее сообщалось, что гроза с градом идет на Москву.