Погода в Москве: в столице на пятницу продлили «оранжевый» уровень погодной опасности

Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве Подмосковье на пятницу, 14 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.

Днем в пятницу в Москве и области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Также ожидается гроза. Ветер будет западной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.