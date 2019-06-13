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Погода в Москве: в столице на пятницу продлили «оранжевый» уровень погодной опасности 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр продлил "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на пятницу, 14 июня, из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.
Днем в пятницу в Москве и области будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, местами умеренный. Также ожидается гроза. Ветер будет западной четверти 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-17 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Москва , Московская область
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