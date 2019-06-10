В столицу пришло похолодание

Москве похолодает, сообщают синоптики на сайте российского Гидрометцентра. В понедельник температура воздуха может упасть до +26 градусов днем и до 14 градусов тепла в ночи. До среды температура будет расти, а во второй половине недели — падать. Будут дожди и грозы.

В понедельник прогнозируется сильный дождь, град и гроза. Будет порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду. Атмосферное давление удерживается на 753 миллиметрах ртутного столба. Погода обещает быть облачной. Сегодня лучше не забывать зонт дома.