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Погода в Москве: Московская жара повторила 20-летний рекорд 

Вести.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Москве повторился температурный рекорд для 9 июня. К 16 часам в воскресенье температура воздуха на опорной метеостанции в районе ВДНХ достигла 31 градуса тепла, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России. Такая же температура была зафиксирована 9 июня 1999 года: плюс 31,0 градуса по Цельсию.
Однако абсолютный температурный рекорд дня за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в российской столице "устоял": 9 июня 1948 года столбики термометра в городе поднялись до плюс 32,1 градуса.
Синоптики отмечают, что 9 июня стало также самым жарким днем в Москве с начала 2019 года. Предыдущие температурные максимумы отмечались 7 и 8 июня: 30,9 градуса тепла. Среднесуточная температура превышает климатическую норму на 7-8 градусов.
Из-за аномально жаркой погоды в столичном регионе до 10 июня продлено действие "оранжевого" уровня погодной опасности. Метеорологи обещают, что с понедельника в Москве станет немного прохладнее, пройдут небольшие дожди, возможны грозы и град.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Интерфакс , Москва
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