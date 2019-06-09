Погода в Москве: Москвичам пообещали похолодание на следующей неделе

Центр погоды «Фобос» прогнозирует ливни и грозы на следующее неделе в Москве

По данным синоптиков, непогоду стоит ожидать в понедельник и к концу недели: в четверг-пятницу. В связи с сильными дождями температура воздуха понизится примерно до 26 градусов.

Однако, во вторник и среду ливней не ожидается, и в эти дни жителям столицы стоит быть готовыми к жаре. Возможно, температура воздуха превысит отметку в 30 градусов, сообщает агентство «Москва».

Ранее эксперты «Фобос» уже сообщали о штормовой погоде в понедельник.