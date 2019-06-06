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Москвичи смогут укрыться от жары в специальных комнатах прохлады 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В 37 столичных центрах социального обслуживания и их 96 филиалах открылись комнаты прохлады. В течение суток специальные помещения могут посетить более девяти тысяч человек.
Комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, по пятницам — с 09:00 до 18:45, а по субботам — с 09:00 до 16:00. В помещениях установлены кулеры с водой, кондиционеры и телевизоры. Посетители смогут поиграть в настольные игры или почитать книгу. Соцработники постоянно проверяют состояние здоровья жителей, сообщили на сайте мэра Москвы.
Впервые помещения в центрах социального обслуживания появились летом 2010 года, когда в столице была аномальная жара. Департамент здравоохранения города Москвы рекомендует жителям столицы пить больше жидкости в аномальную жару. Врачи советуют носить головной убор и солнцезащитные очки.
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