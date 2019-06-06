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Погода в Москве: Жаркая погода ожидается в четверг в Москве 

Москва24 + ещё 5 1 час назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Малооблачная погода и до 30 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 6 июня.
Как сообщает портал "Метеоновости", пик жары придется на период с 11:00 до 18:00. Осадков не предвидится.
Будет дуть ветер южных направлений скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным.
Синоптики отмечают, что такие погодные условия неблагоприятны для людей с заболеваниями сердца и сосудов.
Отмечается, что необходимо избегать пребывания на солнце и иметь при себе бутылку с водой. Геомагнитный фон прогнозируется неустойчивый.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее предупредила, что в столице в предстоящие выходные воздух прогреется до 33 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Татьяна Позднякова , Москва
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