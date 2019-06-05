Малооблачная погода и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве в среду

Сухая и теплая погода с температурой до плюс 29 градусов ожидается в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха поднимется до 27-29 градусов тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 11 градусов.

Ветер южный, 1-6 м/с. Атмосферное давление составит около 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 24-29 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до плюс 8 градусов.

Синоптики предупреждают о риске природных пожаров, 5 июня объявлен желтый уровень опасности.