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Погода в Москве: Жара в Москве пойдет на рекорд 

Мослента 29 минут назад
Всю первую декаду июня в столичном регионе будет жаркая погода. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, жара придет в Москву со среды, 5 июня: воздух прогреется до 27 градусов. До конца рабочей недели потеплеет до плюс 31, а в выходные дни ожидается до плюс 33.
«Это близко к абсолютным значениям максимальной температуры для этих чисел июня. Самые высокие значения отмечались в 1948 году и 1988 году, до 32,7 градуса», — уточнили специалисты.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендовал в жару по возможности покинуть город. «Москва является регионом с повышенной влажностью, поэтому тридцать градусов будут восприниматься гораздо более тяжело», — сказал он радиостанции «Говорит Москва» и посоветовал в жару носить светлую одежду и прикрывать голову.
Ранее о приходе в Москву тропической жары говорил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил, что регион находится под влиянием антициклона, который не пропускает холодные воздушные массы.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Геннадий Онищенко , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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