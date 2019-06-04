Погода в Москве: Тропическая жара: в Москве установилась опасная погода

В течение недели воздух в Москве прогреется до +32°С — жителей города ждет тропическая жара. Во вторник, 4 июня, в связи с высокой температурой в столице введен «желтый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, уже к среде, 5 июня, воздух прогреется до +30°С. Горожан призвали ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Отмечается, что антициклон не будет пропускать холодные воздушные массы в Москву как минимум до конца недели.

С середины недели москвичей ожидает тропическая жара, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд . По словам специалиста, повышение температур начнется со вторника, 4 июня.

В среду воздух в городе прогреется до +30°С, и столбики термометра сохранятся на этой отметке как минимум до конца недели. При этом в выходные, возможно, установятся температурные рекорды до +32°С. Такое необычно жаркое начало лето связано с установлением блокирующего антициклона, который не пропускает холодные воздушные массы.

«Это будет по-настоящему жаркая погода, без осадков. Волна тепла, как мы называем такие периоды. Это когда температура выше нормы на пять и более градусов. И продолжительность такого периода пять и более дней», — пояснил Вильфанд «Российской газете».

Он также отметил, что для природы такая жара пока не опасна, поскольку в конце мая выпало 15-20% от месячной нормы осадков и почва сейчас насыщена влагой.

Тем не менее на вторник, 4 июня, синоптики объявили в городе «желтый» уровень погодной опасности, так как 30-градусная жара небезопасна для горожан.

Роспотребнадзоре рассказали, как сберечь себя от перегрева. Там напомнили, что высокие температуры могут негативно отразиться на здоровье людей — в первую очередь пожилых и детей, независимо о того, находятся ли они помещениях или на открытой местности. Специалисты советуют ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума, проветривать помещения, а также надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Москвичам не стоит пренебрегать головными уборами, солнцезащитными очками и зонтиками, чтобы защититься от солнца.

Кроме того, следует пересмотреть и свой рацион питания — в частности, отказаться от жареной пищи и свести к минимуму потребление мяса, заменив его рыбой или морепродуктами. В жару организм человека подвержен обезвоживанию, поэтому необходимо пить большое количество жидкости — чай, минеральную воду, отвар из сухофруктов и так далее. В сутки следует выпивать до 1,5 литров жидкости, отметили в Роспотребнадзоре. При этом специалисты подчеркнули, что увеличивать количество потребления воды не стоит людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы.

Если период жары в городе затянется, то москвичам грозят не только аномально высокие температуры. В конце мая в Институте географии РАН жителей столицы предупредили о возможном возникновении торнадо и смерчей. Эти природные явления формируются летом после затяжных периодов жары, которая беспрерывно держится в течение 10-20 дней. Завлабораторией климатологии Владимир Семенов пояснил, что жара приведет к сильному испарению влажной земли и накоплению влаги в атмосфере.

«То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», — рассказал климатолог.

Конец мая и начало июня — наиболее вероятный период для формирования смерчей. Кроме того, такие погодные явления могут формироваться вплоть до сентября-октября, когда в результате похолодания атмосфера станет более устойчивой.

Повышенные летние температуры стали нормой для жителей европейской части России. Семенов рассказал, что за последние 100 лет среднемесячная температура мая выросла больше чем на три градуса.

«Если брать тренд за последние 100 лет, тут потепление будет непрерывное за все сезоны. В мае — больше чем на три градуса, в июне — на два, июле — на три и в августе — на два градуса. За последние 30 лет в мае среднемесячная температура выросла почти на четыре градуса», — заключил эксперт.

Ранее москвичам напомнили, что в городе в связи с наступившей жарой открылись «комнаты прохлады» — в 37 центрах соцобслуживания и их 96 филиалах. «Комнаты прохлады» — это актовые залы, гостиные, столовые, где семьи с детьми, граждане старшего возраста и люди с инвалидностью могут передохнуть от жары. В помещениях установлены кондиционеры, кулеры с водой, организован досуг посетителей, пояснили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В течение суток комнаты могут принять свыше 9 тыс. человек, они открыты с 9:00 до 20:00 (понедельник — четверг), до 18:45 в пятницу и до 16:00 в субботу. Такие помещения в центрах социального обслуживания работают в Москве с лета 2010 года, когда в столице впервые за длительное время установилась аномальная жара с резким ухудшением состояния воздуха.