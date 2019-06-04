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Погода в Москве: Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве на среду 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Синоптики продлили на 5 июня "желтый" уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за высокой пожароопасности, следует из данных прогностической карты, размещенной на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, днем в среду будет малооблачно, без осадков, ветер южный 1-6 метров в секунду. Температура в Москве будет варьироваться от 27 до 29 градусов тепла.
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что температура воздуха в Москве может приблизиться к рекордным показателям в отдельные дни на этой неделе, к концу недели столбики термометров покажут до 31 градуса тепла.
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Погода , Новости Москвы , пожар, Москва , Татьяна Позднякова , РИА Новости , Москва , Московская область
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