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Погода в Москве: В Москву придет тропическая жара 

Мослента + ещё 5 36 минут назад
С середины рабочей недели в столичный регион снова придет жара. Столбики термометров будут показывать 30-32 градуса, передает радиостанция «Говорит Москва».
«Это будет по-настоящему жаркая погода без осадков. Продолжительность такого периода пять и более дней», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что Москва и область находятся под влиянием антициклона, который не пропускает холодные воздушные массы.
В понедельник, 3 июня, погода будет комфортной: воздухе прогреется до 21-23 градусов, осадков не ожидается.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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