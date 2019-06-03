Погода в Москве: В Москву придет тропическая жара

С середины рабочей недели в столичный регион снова придет жара. Столбики термометров будут показывать 30-32 градуса, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Это будет по-настоящему жаркая погода без осадков. Продолжительность такого периода пять и более дней», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он уточнил, что Москва и область находятся под влиянием антициклона, который не пропускает холодные воздушные массы.

В понедельник, 3 июня, погода будет комфортной: воздухе прогреется до 21-23 градусов, осадков не ожидается.

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