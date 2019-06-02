Тридцатиградусная жара вернется в Москву 5 июня

Высокими будут и ночные температуры — начиная с 6 июня столбик термометра установится на отметке 16-19 градусов, добавил Вильфанд.

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