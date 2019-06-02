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Тридцатиградусная жара вернется в Москву 5 июня 

ТАСС + ещё 8 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Тридцатиградусная жара придет в Москву к среде, период жаркой погоды продлится в столице как минимум до конца недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В понедельник будет прохладный день — днем 20-22 градуса, и это полностью соответствует норме, может быть, чуть выше нее. А вот со вторника развивается блокирующий антициклон, давление повышается, поэтому наступит жаркая погода. 4 июня будет 24-26 градусов, а с 5 июня и до конца недели 27-31 градус. Что очень важно, будет сухо — и в понедельник, и в последующие дни без осадков", — сказал он.
Высокими будут и ночные температуры — начиная с 6 июня столбик термометра установится на отметке 16-19 градусов, добавил Вильфанд.
ТАСС: последние новости
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Погода , Новости Москвы , ИТАР-ТАСС , Москва
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