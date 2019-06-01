Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москвичей предупредили об опасности пожаров 

Мослента + ещё 2 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Со 2 по 4 июня в Москве и Подмосковье ожидается повышенная пожароопасность. Об этом в субботу, 1 июня, сообщается на сайте столичного главка МЧС.
«Местами сохранится высокий уровень пожароопасности четвертого класса», — уточнили в ведомстве.
Там также призвали жителей столичного региона быть осторожными и соблюдать правила пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что после кратковременного похолодания температура в Москве снова начнет повышаться. По прогнозам синоптиков, это произойдет ближе ко второй пятидневке июня.
Еще больше интересного в нашем Facebook. Подпишись!
Мослента: последние новости
На Москву обрушились ливни с градом В Москву пришел самый теплый день весны Москвичам разрешили искупаться
Погода , Новости Москвы , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убил любовницу: СК принял решение по главе Раменского14
Турция приготовила почву для отказа от С-400210
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске183
«Взрыв был слышен в Нижнем Новгороде»19
Названо условие для импичмента Зеленского20
Видео
00:57
Обычных пожарных отозвали с места взрыва в Дзержинске
Происшествия
04:17
В ГД отреагировали на приглашение Зеленского в Вашингтон
Политика
00:42
«Выпил воду с червяком»: Российского чиновника довели
Общество
00:57
Место взрыва в Дзержинске сняли с воздуха
Происшествия
04:37
Зеленского позвали в Вашингтон
В мире Украина
00:57
Названо число пострадавших от взрывов в Дзержинске
Происшествия
00:59
Военнослужащим ВСУ назначили новые премии
В мире
01:27
Названа причина взрывов на заводе в Дзержинске
Происшествия
00:09
В Дзержинске прогремел взрыв
Происшествия
01:53
В Симферополе открыли памятник Чижику-Пыжику
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение