МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье

Дожди в столичном регионе продолжатся. Гроза с ливнями и градом ожидается 31 мая в Московской области . Об этом сообщили на официальном сайте областного ГУ МЧС.

По данным МЧС, неблагоприятные погодные условия 31 мая продержатся до 21:00. Гроза и град пройдут на востоке и юго-востоке области.

«При грозе шквалистое усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Спасатели рекомендуют во время ливня не находится под шаткими конструкциями или деревьями. Лучше стараться укрыться в здании или подъезде. Дома необходимо закрывать форточки и отключить электричество. Кроме того, парковать автомобили под деревьями также не рекомендуется.

При этом температура воздуха будет довольно теплой. По области ожидается от +23 до +28 градусов тепла, в Москве от +24 до +26. Ближе к вечеру станет прохладнее и температура в столице опустится до +13 градусов, в области до +10. Атмосферное давление будет на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.

Пик жары на этой неделе пришелся на 29 мая, в этот день синоптики зафиксировали +32 градуса тепла.