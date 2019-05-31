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МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Дожди в столичном регионе продолжатся. Гроза с ливнями и градом ожидается 31 мая в Московской области. Об этом сообщили на официальном сайте областного ГУ МЧС.
По данным МЧС, неблагоприятные погодные условия 31 мая продержатся до 21:00. Гроза и град пройдут на востоке и юго-востоке области.
«При грозе шквалистое усиление ветра с порывами от 15 до 20 метров в секунду», — сказано в сообщении.
Спасатели рекомендуют во время ливня не находится под шаткими конструкциями или деревьями. Лучше стараться укрыться в здании или подъезде. Дома необходимо закрывать форточки и отключить электричество. Кроме того, парковать автомобили под деревьями также не рекомендуется.
При этом температура воздуха будет довольно теплой. По области ожидается от +23 до +28 градусов тепла, в Москве от +24 до +26. Ближе к вечеру станет прохладнее и температура в столице опустится до +13 градусов, в области до +10. Атмосферное давление будет на отметке в 750 миллиметров ртутного столба.
Пик жары на этой неделе пришелся на 29 мая, в этот день синоптики зафиксировали +32 градуса тепла.
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Погода , МЧС , Московская область
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