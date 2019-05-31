«Часами сидели в подвалах закрыв голову руками»

Сильнейшие торнадо обрушились на ряд штатов США

Более 300 разрушительных смерчей в течение последних 12 дней пронеслись по городам.

По данным национальной метеорологической службы, 14 торнадо зафиксированы в Индиане, 12 в Колорадо, девять в Огайо. Прошлась стихия по Айове, Небраске, Иллинойсу, Миннесоте и Айдахо.

В результате 7 человек погибли, еще 130 человек получили ранения.

По данным местных властей более 68 тысяч домов остались без электричества. Множество строений разрушены или серьезно повреждены, пишет "Интерфакс", ссылаясь на Associated Press.

Губернатор Огайо Майк Девайн объявил чрезвычайное положение в трех сильно пострадавших округах штата.