Прогноз погоды в Москве с 31 мая по 7 июня

На предстоящей неделе жара на некоторое время даст москвичам возможность от себя отдохнуть — но затем вернется, однако уже без тополиного пуха, который лез в носы и уши в последние несколько дней. Будут греметь грозы, лить дожди, — но будут и сухие солнечные дни. Жителей столицы ждет такое разнообразие, что ни зонты, ни солнцезащитные очки и кремы далеко убирать нельзя. Подробнее о том, какая погода ожидается в столице, читайте в материале «Газеты.Ru».

В пятницу, 31 мая, в Москве пройдут дожди с грозами — они ослабят жару. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем будет облачно с прояснениями и температурой около +22…+24°С. Ближе к ночи осадки прекратятся, а столбики термометров опустятся до +12…+14°С. Ветер северо-западный, 2-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.

Такая погода, скорее всего, понравится москвичам, оказавшимся не готовыми к 30-градусной жаре последних дней — разумеется, если они не будут забывать про зонты или отсидятся в дождь дома. Порадуют жителей столице и в парке «Сокольники»: там в пятницу пройдет необычная акция под названием «Вторая жизнь тюльпана».

В павильоне «Ротонда» цветоводам-любителям раздадут луковицы тюльпанов из цветников парка — май закончился, цветы увяли, луковицы можно забрать себе, сохранить в сухом темном месте и высадить осенью на собственной даче или на балконе.

В первый день лета с отходом атмосферного фронта дожди прекратятся — но жара не вернется. Днем в субботу, 1 июня, в столице будет +21…+23°С. Ночью синоптики прогнозируют малооблачность с температурой около +11…+13°С. Ветер западный, 4-10 м/с. Атмосферный фон понизится до 749 мм рт. ст., что около нормы.

В этот выходной в России отмечается День защиты детей — по этому поводу в парках Москвы устраиваются разнообразные детские праздники. Измайлово, Фили, Воронцовский парк, Лианозовкий и прочие зоны отдыха москвичей составили свою программу мастер-классов и увеселений.

Свои мероприятия готовят и столичные библиотеки: например, в библиотеке имени Тургенева на Чистых прудах пройдет встреча с писательницей Людмилой Петрушевской под названием «Поросенок Петр приглашает!».

Писательница с присущей ей незабываемой тонкой иронией и теплотой прочтет несколько рассказов, а дети смогут принять участие в их инсценировке, покажут и авторские мультфильмы.

2 июня, в воскресенье, температурный режим будет соответствовать климатической норме. Атмосфера будет находиться в неустойчивом состоянии, и в послеполуденные часы местами пройдут короткие дожди и грозы. Столбики термометров днем поднимутся до +21…+23°С, а ночью опустятся до +11…+13°С. Ветер западный, северо-западный, 3-9 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление опустится до 748 мм рт. ст., что также около нормы.

Те из столичных жителей, что не уехали на дачу — огурцы в теплице сами себя не польют, да и деревья нужно подкормить, — могут придумать себе развлечение в виде похода на ВДНХ — там проходит фестиваль «Мировые балетные каникулы».

В воскресенье здесь будут исполнять фламенко, демонстрировать достижения детские музыкальные коллективы. Развлекать публику будут и артисты клуба «Дуэт» Московской федерации спортивных танцев на инвалидных колясках.

К тому же, на ВДНХ организуют бесплатные мастер-классы для всех желающих — урок танцев преподаст артист Николай Цискаридзе . Мечтали почувствовать себя балериной? Мечты сбываются!

В начале новой недели на Москву дохнет Санкт-Петербург: с северо-запада придет прохладный воздух. В дневное время прогнозируется +19…+21°С, ночное +8…+10°С. Ветер северо-западный, 2-9 м/с. Атмосферный фон повысится до 754 мм рт. ст., что выше нормы.

В такой прохладный день, да еще после насыщенных выходных, наверное, не захочется бродить по улицам и искать, чем бы заняться. И правильно: лучше забежать на рынок, схватить там кило сезонной краснодарской клубники и отправиться домой ужинать.

На десерт пусть будет клубника со взбитыми сливками (да, жирно, но один раз в неделю можно) — это быстрее и проще, чем делать знаменитый десерт, названный в честь русской балерины Анны Павловой

Впрочем, о чем мы — десерта прекраснее, чем павлова: воздушная меренга, взбитые сливки и свежая клубника — идеальное сочетание вкусов и фактор. Рецепт есть — отдел «Стиль» несколько лет расскаhttps://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2015/06/a_6847633.shtmlзал, что можно приготовить из свежей клубники.

4 июня, во вторник, столица окажется в центре антициклона — в городе будет очень тепло, солнечно и сухо. Днем столбики термометров поднимутся до +26…+28°С, ночью же прогнозируется +16…+18°С. Ветер северо-восточный, 1-6 м/с. Атмосферное давление — 753 мм рт. ст.

В среду, 5 июня, в Москву вернутся кратковременные дожди с грозами — влияние на погоду будет оказывать фронтальный раздел с запада.

Дневная температура сохранится на уровне +26…+28°С, ночная ожидается в районе +15…+20°С. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с — при грозе с порывами. Атмосферный фон опустится до 750 мм рт. ст., что немного выше климатической нормы.

6 июня, в четверг, в столице сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями и грозами. Днем воздух прогреется до +26…+28°С, ночью же синоптики прогнозируют +15…+20°С. Ветер западный, 5-10 м/с — при грозе порывистый. Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.

Такая сомнительная ситуация атмосфере должна напомнить, что и организм наш — как погода: портится от влияний извне.

А своим образом жизни мы этому только способствуем — кто может похвастаться тем, что спит не меньше 8 часов, сбалансированно питается, умеренно употребляет алкоголь и никогда не нервничает?

Для таких, как мы, московские власти придумали бесплатную диспансеризацию — в 40 московских парках оборудованы павильоны, где могут пройти обследование люди, у которых нет времени ходить по поликлиникам. «Здоровая Москва» работает все лето с 08.00 до 22.00 без выходных — сделать УЗИ или электрокардиограмму, проверить легкие и получить направление к специалисту можно прямо во время вечерней прогулки. Первые павильоны уже открылись в Перовском парке, парке у прудов «Радуга», зоне отдыха «Мещерское», сквере имени Полетаева и сквере у станции метро «Люблино», парке имени 850-летия Москвы, парке «Печатники», на площади Юности в Зеленограде.

Ах, да, в заботах о здоровье забыли о главном — нашем всем! 6 июня исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. По случаю очередной круглой даты в столичном саду «Эрмитаж» начинается фестиваль «Пушкин Фест», который пройдет до 9 июня.

Неделя завершится послеполуденными грозовыми дождями. Днем в пятницу, 7 июня, температура поднимется до +27…+29°С, а ночью опустится до +15…+20°С. Ветер северо-западный, 4-9 м/с — при грозе с порывами. Атмосферный фон немного повысится — до 753 мм рт. ст., что выше нормы.

А в столице начинается очередной фестиваль, на этот раз — исторических реконструкций. «Времена и эпохи» пройдут в Москве с 7 по 16 июня: в путешествие вглубь истории приглашают на 40 площадках города. Не нравится этот глупый XXI век? Отправляйтесь в XVI — и не жалуйтесь, что там нет электричества и водопровода.