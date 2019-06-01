Погода в Москве: Сегодня в Москве ожидается до 25 градусов тепла

Фото: ©️ Сергей Авдуевский / Москва меняется

Без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве сегодня, 1 июня. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». «По сведениям метеобюро Москвы и области, днем 1 июня ожидается переменная облачность. Дождь маловероятен. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 22-24 градуса, по области — 20-25 градусов тепла. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с», — говорится в сообщении. Отмечается, что в городе установится комфортный температурно-влажностный и кислородный режим.