Погода в Минске: По Минску пронесся мощный торнадо

На кадрах виден проходящий через жилые дома торнадо красного оттенка, который принес грозу и сильный дождь.

На Минск обрушилась непогода: 29 мая в городе прошел сильный дождь, затопивший многие улицы, и торнадо, который пронесся через весь город.

На кадрах виден проходящий через жилые дома торнадо красного оттенка, который принес грозу и сильный дождь. В результате непогоды пострадали автомобили, крыши домов и линии электропередач.

О пострадавших в результате торнадо информация не поступала.

По данным Gismeteo, уже сегодня, 31 мая, погода в столице Белоруссии начнет налаживаться: будет солнечно, днем ожидается +20 градусов, а ночью +8.