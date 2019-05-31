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Погода в Минске: По Минску пронесся мощный торнадо 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТРК ЗВЕЗДА
На кадрах виден проходящий через жилые дома торнадо красного оттенка, который принес грозу и сильный дождь.
На Минск обрушилась непогода: 29 мая в городе прошел сильный дождь, затопивший многие улицы, и торнадо, который пронесся через весь город.
На кадрах виден проходящий через жилые дома торнадо красного оттенка, который принес грозу и сильный дождь. В результате непогоды пострадали автомобили, крыши домов и линии электропередач.
О пострадавших в результате торнадо информация не поступала.
По данным Gismeteo, уже сегодня, 31 мая, погода в столице Белоруссии начнет налаживаться: будет солнечно, днем ожидается +20 градусов, а ночью +8.
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