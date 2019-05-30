Последствия московских ливней показали на видео

Автомобильный тоннель под железной дорогой Горьковского направления (микрорайон Кучино, Железнодорожный) затопило после ливней в московском регионе. Видео опубликовал Telegram-канал «Московские новости».

На кадрах видно, как стоящие по колено в воде водители пытаются вывести свои автомобили из зоны подтопления.

Кроме того, в сети появились кадры с затопленным рынком «Садовод» и территорией у торгового центра «МЕГА Белая Дача».

Как сообщалось ранее, 30 мая в московский регион пришли ливни, гроза и град. Кроме того, в ближайшее время ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Автомобилистам посоветовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.