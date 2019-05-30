В Фундаментальную библиотеку МГУ попала молния

Сильный дождь, местами с грозой, обрушился на Москву в четверг днем.

В четверг именно в фундаментальной библиотеке МГУ проходит заседание Российского союза ректоров.

В здание со стеклянной крышей ударила молния — была яркая вспышка, затем последовал сильный грохот. Никто из гостей мероприятия не пострадал, заседание продолжило свою работу в штатном режиме.