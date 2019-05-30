Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Фундаментальную библиотеку МГУ попала молния 

РИА Новости + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. В здание фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, которое находится на юге Москвы, ударила молния, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный дождь, местами с грозой, обрушился на Москву в четверг днем.
В четверг именно в фундаментальной библиотеке МГУ проходит заседание Российского союза ректоров.
В здание со стеклянной крышей ударила молния — была яркая вспышка, затем последовал сильный грохот. Никто из гостей мероприятия не пострадал, заседание продолжило свою работу в штатном режиме.
Последние новости
«Судьба мира решится в ближайшие годы». Далай-лама о надеждах на Россию Космонавты забрали полотенце, которое висело космосе десять лет Мигранты, ехавшие во Францию, оказались на Украине и очень удивились
Погода , Пожары , МГУ , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
И снова Крым: Украина готовит новые санкции33
Нужны разъяснения: Посла РФ вызвали в МИД Польши111
Всё известно. Друзя распекли за извинение после скандала5
ВЦИОМ объяснил падение рейтинга Путина116
Резкое решение: США запретили российские ракеты651
Видео
03:05
Путин дал старт приостановке ДРСМД
Политика
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Стала известна мечта умершей на ЕГЭ школьницы
Общество
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
00:28
В метро заметили «клона» Роберта Дауни-младшего
Новости Москвы
02:49
Диетологи оценили совет Онищенко «жить впроголодь»
Общество
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение