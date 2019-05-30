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Погода в Москве: сильный ветер с грозой ухудшил ситуацию в столице 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
На Москву обрушился сильный дождь с грозой, температура воздуха понизилась до 20 градусов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра, неблагоприятные погодные условия сохранятся до утра пятницы, в столице может выпасть 11 мм осадков, или 22% от месячной нормы.
Погода в Москве: МЧС предупредило о ливнях и грозах
Ранее МЧС выпустило экстренное предупреждение для москвичей о сильном ливне, грозе, граде и штормовом ветре.
В правительстве Москвы рекомендовали владельцам летних кафе закрыть заведения на время непогоды.
Из-за сильного дождя более 1,2 тыс. сотрудников ГУП «Мосоводосток» были переведены на усиленный режим работы, на улицы города выехали около 180 единиц специализированной техники для предотвращения скопления воды на улицах.
ЦОДД попросил водителей быть осторожными на дороге и в вечерний час пик пересесть на метро. По оценке сервиса «Яндекс Пробки», к 18.00 мск пробки в столице составляют 8 баллов.
Комментарии4
Погода , Новости Москвы , МЧС , Правительство Москвы , Москва
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