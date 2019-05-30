Синоптики расстроили дачников

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Новая неделя в Московском регионе начнется с жаркой погоды 

РИАМО + ещё 1 21 час назад
В Подмосковье и Москве в начале новой недели снова будет жарко, до этого на выходных ожидаются грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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«В понедельник, 3 июня, местами небольшой дождь, и 20-25 градусов. Во вторник, 4 июня, без осадков, и 22-27», — говорится в сообщении.
До этого, 31 мая, в Московском регионе будет дождливая погода, местами прогремят грозы с порывами ветра до 12-17 метров в секунду. Максимальная температура — 24-26 в мегаполисе и 23-28 в Подмосковье.
В первый день июня будет без осадков, после полудня — до 23-25 в Москве и 20-25 градусов по области.
Второго июня ночью без осадков и на пару градусов прохладнее. Днем местами кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 12-17 метров в секунду, максимальная температура — 24-26 в столице и 21-26 градусов в Подмосковье.
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