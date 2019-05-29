Погода в Москве: Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами, град и порывистый ветер, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова

«Ожидаются кратковременные дожди, завтра днем местами гроза и даже возможен град. И днем возможно усиление ветра не только при грозе, но и в течение всего дня местами порывы могут достигать 15 метров в секунду», — приводит ее слова РИА «Новости».

Также Позднякова отметила, температура воздуха в четверг составит 27-28 градусов. В пятницу будет облачная погода с кратковременным дождем, в дневные часы и ночью возможна гроза и даже град.

«При грозе в пятницу возможны порывы ветра до 17 метров в секунду, такой будет сложный день перехода от весны к лету», — отметила специалист.

Позднякова подчеркнула, что дневная температура в пятницу составит около 25 градусов, 23 градуса на северо-западе Подмосковья и до 28 на востоке.