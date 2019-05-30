Погода в Москве: В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на пятницу, 31 мая, из-за высокой пожароопасности, сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, днем в пятницу в столичном регионе будет облачно, местами возможен дождь и гроза. Температура в Москве будет варьироваться от 24 до 26 градусов тепла, в области — от плюс 23 до плюс 28. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.