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Погода в Москве: В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности 

РИА Новости + ещё 3 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Синоптики продлили "желтый" уровень погодной опасности в Москве на пятницу, 31 мая, из-за высокой пожароопасности, сильного ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
По данным синоптиков, днем в пятницу в столичном регионе будет облачно, местами возможен дождь и гроза. Температура в Москве будет варьироваться от 24 до 26 градусов тепла, в области — от плюс 23 до плюс 28. Ветер северный, северо-восточный 5-10 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.
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Погода , Новости Москвы , Общество
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