Погода в Еврейской АО: В Биробиджане выпала полуторамесячная норма осадков

"За 27-28 мая в Еврейской АО выпало от 60 до 90 миллиметров осадков, что соответствует от 1 до 1,5 месячных норм осадков. В Биробиджане выпало 93 миллиметра осадков, что соответствует 150% месячной нормы. Самые интенсивные осадки прошли в ночь на вторник. Сейчас дождь стихает, однако такая погода с дождями разной интенсивности продержится до конца недели", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в мэрии Биробиджана, из-за сильных дождей ливневая канализация в отдельных районах города не справлялась с нагрузкой, во вторник отмечались кратковременные подтопления территорий. Воду откачивали специальные машины. К вечеру интенсивность дождя снизилась, вода с улиц ушла.

"Утром в среду мэр города Александр Головатый проехал по всем участкам, где возможны подтопления, поселки Партизанский-1 и Партизанский-2, там ситуация в норме. Опасения вызывает только поселок Тукалевский, где не достроена дамба для защиты от наводнений", — рассказал представитель мэрии.

Он опроверг утверждения некоторых СМИ о том, что в Биробиджане прорвало дамбу. "У Тукалевского вода переливается через недостроенную дамбу и уходит обратно. Есть риск подтопления поселка, если уровень воды в реке Бира будет расти. Вода пока не достигла опасных отметок, чтобы затопить дороги и придомовые территории. Этот вопрос обсудят на комиссии по ЧС", — отметил собеседник агентства.