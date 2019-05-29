Погода в Москве: Синоптики пообещали москвичам самый теплый день с начала года

Среда в Москве может стать самым теплым днем весны, столбики термометров прогреются до 31 градуса, рассказала РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк. "Сегодняшний день, судя по всему, станет самым теплым днем с начала года, самым теплым днем весны — по нашим оценкам столбики термометров поднимутся до 29-31 градуса. Это почти на 8 градусов выше многолетних значений ", — сказала Волосюк. Она добавила, что ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, атмосферное давление — 749 миллиметров ртутного столба.