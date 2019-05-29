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Погода в Москве: МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за жары в Москве 

RT на русском + ещё 16 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
МЧС России по Москве опубликовало экстренное предупреждение в связи с сильной жарой в столице. Соответствующее заявление размещено на странице ведомства в Twitter.
«Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (сильная жара)», — говорится в сообщении.
Как отмечает ТАСС, ссылаясь на МЧС, днём 29 мая местами в Москве «ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +30… +31 °С».
28 мая в Москве был зафиксирован самый тёплый день с начала года — воздух около базовой метеостанции на ВДНХ прогрелся до +26,9 °С.
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Погода , Новости Москвы , Общество , МЧС , ИТАР-ТАСС , Москва
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