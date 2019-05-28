Москвичей предупредили о торнадо

Владимир Семенов. Смерчи, шквалы и торнадо могут прийти в Москву вслед за жарой, заявил агентству «Москва» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН

Согласно прогнозу Гидрометцентра России , сегодня днем температура в столице поднимется до +27…+29 градусов, ночью — не опустится ниже +16, днем в среду может превысить тридцатиградусную отметку (до +31), днем в четверг составит +28…+30, днем в пятницу — +24…+26.

На четверг и пятницу синоптики прогнозируют местами дождь, а местами грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду.

По словам Владимира Семенова, не исключено, что в ближайшее время в Москве могут возникнуть смерчи, шквалы и торнадо. Климатолог объяснил, что сейчас земля в городе еще довольно влажная — из-за жара эта влага испарится и накопится в атмосфере.

«То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта», — уточнил он.

Семенов добавил, что подобный сценарий не исключен вплоть до сентября-октября, однако наиболее вероятен он в конце мая — начале июня.