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Москвичей предупредили о торнадо 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Смерчи, шквалы и торнадо могут прийти в Москву вслед за жарой, заявил агентству «Москва» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, сегодня днем температура в столице поднимется до +27…+29 градусов, ночью — не опустится ниже +16, днем в среду может превысить тридцатиградусную отметку (до +31), днем в четверг составит +28…+30, днем в пятницу — +24…+26.
На четверг и пятницу синоптики прогнозируют местами дождь, а местами грозу с порывами ветра до 17 метров в секунду.
По словам Владимира Семенова, не исключено, что в ближайшее время в Москве могут возникнуть смерчи, шквалы и торнадо. Климатолог объяснил, что сейчас земля в городе еще довольно влажная — из-за жара эта влага испарится и накопится в атмосфере.
«То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта», — уточнил он.
Семенов добавил, что подобный сценарий не исключен вплоть до сентября-октября, однако наиболее вероятен он в конце мая — начале июня.
Комментарии4
Погода , Новости Москвы , Владимир Семенов , РАН , АГН "Москва" , Москва
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