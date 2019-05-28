Москвичей предупредили о торнадо после жары

Климатологи предупредили, что аномальная жара в Москве может спровоцировать торнадо, передает агентство «Москва».

Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Он объяснил, что испарение воды из земли во время жары приведет к накоплению влаги в атмосфере.

"Атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы", — сказал Семенов.

По его словам, сейчас самый опасный момент для появления этих погодных явлений, он продлится до начала июля.

В свое очередь в Гидрометцентре пояснили, что спрогнозировать шквалы и смерчи можно только ближе к их возникновению, передает ТАСС.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы об аномальной жаре. Температура в городе прогреется до 32°С. Пик потепления настанет в среду, 29 мая.