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Москвичей предупредили о торнадо после жары 

Газета.Ru + ещё 9 37 минут назад
Фото: Газета.Ru
Климатологи предупредили, что аномальная жара в Москве может спровоцировать торнадо, передает агентство «Москва».
Об этом заявил заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Он объяснил, что испарение воды из земли во время жары приведет к накоплению влаги в атмосфере.
"Атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы", — сказал Семенов.
По его словам, сейчас самый опасный момент для появления этих погодных явлений, он продлится до начала июля.
В свое очередь в Гидрометцентре пояснили, что спрогнозировать шквалы и смерчи можно только ближе к их возникновению, передает ТАСС.
Ранее синоптики предупредили жителей Москвы об аномальной жаре. Температура в городе прогреется до 32°С. Пик потепления настанет в среду, 29 мая.
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