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Погода в Иркутске: В Иркутске выпал снег за четыре дня до лета 

ТК «Звезда» + ещё 1 2 часа назад
Фото: madinna3105, _glushkova_olga_, Instagram
Сегодня в Иркутске будет облачно и дождливо, дневная температура поднимется до 12 градусов тепла.
В Иркутске в ночь на 28 мая выпал мокрый снег, местами наблюдалась метель. Правда, неожиданное погодное явление было недолгим, к девяти часам утра снегопад во многих районах уже закончился.
По данным Gismeteo, сегодня в Иркутске будет облачно и дождливо, дневная температура поднимется до 12 градусов тепла. Но в последующие дни ожидается потепление — до 27 градусов.
На днях стихия бушевала и на Ямале. Так, Салехард утонул в огромных сугробах из-за сильнейшей метели. До этого снегопад настиг и Алтайский край — и это после 30-ти градусной жары.
Тем временем в столице в ближайшую неделю ожидается дождь, местами грозы. Дневная температура будет колебаться от +21 до +28 градусов.
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