: Погода в Японии: На севере Японии зафиксирована рекордная жара

В Хоккайдо, самой северной префектуре Японии , температура воздуха достигла 39 градусов по Цельсию, это рекордный показатель для мая за всю историю наблюдений, сообщает News On Japan.

Метеорологи считают, что жара обусловлена ранним появлением теплого воздушного потока. Обычно, он приходил на эту территорию только в августе.

В других частях страны температура поднималась до 35 градусов, а в Токио дошла до отметки 32,6, что также стало рекордом.

Власти советуют местным жителям и туристам принимать все меры предосторожности, чтобы не допустить теплового удара.