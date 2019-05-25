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Погода в Москве: Москвичей в субботу ждет индифферентная погода 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Москве в субботу, 25 мая, ожидается переменная облачность и небольшой дождь в ночное время, днем до 23 градусов тепла, ночью столбик термометра опуститься до +13, сообщает сайт Гидрометцентра России.
В Подмосковье температура будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла в дневное время, ночью местами похолодает до +10. Ветер ожидается восточный до 10 м/с, ночью южный и юго-западный с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.
Как отмечают синоптики, погодные условия в Московском регионе можно охарактеризовать как индифферентные, которые реже вызывают метеобусловленные обострения у лиц с повышенной метеозависимостью. Температурный, влажностный и кислородный режим сохранятся в пределах климатических значений, геомагнитный фон спокойный. Причиной возможных негативных реакций, появления различных симптомов недомогания в виде болей в области сердца или головных болей, мигрени, сосудистых спазмов или скачков артериального давления, остается неустойчивое атмосферное давление, которое начнет слабо понижаться и будет ниже нормы.
Помочь организму легче переносить влияние внешних факторов поможет сама природа: отдых на свежем воздухе, не нагрузочные терренкуры, спортивная и скандинавская ходьба, дыхательная гимнастика, контрастный душ (с разницей температуры воды 15-17 градусов) или же теплые, не выше 36 градусов. Ванна, с добавлением морской соли или травы мелиссы, благотворно влияют на тонус сосудов, нервную систему, улучшают психологическое состояние.
На следующей неделе в Москву придет жаркая погода. 30-31 мая ожидается 24-29 градусов, такими же жаркими будут 1 и 2 июня.
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Погода , Новости Москвы , Москва , Московская область
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