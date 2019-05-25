Погода в Москве: Конец весны для москвичей будет жарким

В последнюю неделю мая в Москве станет заметно теплее. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов по Цельсию. Осадков не ожидается. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

С понедельника, 27 мая, погода в столице будет зависеть от антициклона, пришедшего с Черного моря. Ночью ожидается 10-12 градусов, днем — 18-20 градусов по Цельсию.

С 29 числа станет значительно жарче. Местами возможны дожди, но температура воздуха составит уже 27-29 градусов, а в дальнейшем термометры могут показать и больше +30.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что вскоре жара сменится достаточно комфортной температурой, в столице похолодает.