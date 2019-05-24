Погода в Москве: Тридцатиградусная жара придет в Москву в последних числах мая

Тридцатиградусная жара придет в Москву в последних числах мая, средняя суточная температура воздуха в городе превысит даже июльские значения, сообщается на сайте "Метеоновости".

"Столичная погода в последней пятидневке мая готова преподнести "жаркий" сюрприз. Средняя суточная температура воздуха в городе превысит даже июльские значения. Настоящая жара придет в столицу в конце мая: 29 числа местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 27-28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до плюс 30", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в понедельник, 27 мая при переменной облачности существенных осадков не ожидается, фон температуры будет соответствовать календарю: ночью 10-12 градусов, днем 18-20. А с 28 мая ожидается существенный рост температуры, особенно в дневные часы. Воздух прогреется до 20-24 градусов.

Также отмечается, что в 2007 году май был еще жарче, 28 мая воздух прогрелся до 33,2 градуса, и в целом, с 27 по 31 мая температура воздуха днем была выше 31 градуса.