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Погода в Москве: Тридцатиградусная жара придет в Москву в последних числах мая 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тридцатиградусная жара придет в Москву в последних числах мая, средняя суточная температура воздуха в городе превысит даже июльские значения, сообщается на сайте "Метеоновости".
"Столичная погода в последней пятидневке мая готова преподнести "жаркий" сюрприз. Средняя суточная температура воздуха в городе превысит даже июльские значения. Настоящая жара придет в столицу в конце мая: 29 числа местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 27-28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до плюс 30", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в понедельник, 27 мая при переменной облачности существенных осадков не ожидается, фон температуры будет соответствовать календарю: ночью 10-12 градусов, днем 18-20. А с 28 мая ожидается существенный рост температуры, особенно в дневные часы. Воздух прогреется до 20-24 градусов.
Также отмечается, что в 2007 году май был еще жарче, 28 мая воздух прогрелся до 33,2 градуса, и в целом, с 27 по 31 мая температура воздуха днем была выше 31 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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