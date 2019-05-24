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Погода в Москве: Москвичам предрекли июльскую жару 

Мослента + ещё 16 1 час назад
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
К середине следующей недели в Москве установится жаркая погода, характерная для середины лета. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Будет настоящий июль, причем не в московском, а в воронежском исполнении. То есть мы смещаемся не только во времени, но и в пространстве», — заявил метеоролог.
По его словам, во вторник, 28 мая, в столичном регионе установится высокое атмосферное давление, и в город начнут поступать теплые воздушные массы с юга. В результате будет солнечно, и температура начнет расти. Так, уже в среду и четверг, 29 и 30 мая, столбики термометров в Москве покажут до плюс 25-29 градусов. При этом возможны небольшие осадки, отметил синоптик.
Ранее сообщалось, что среда, 22 мая, стала в Москве самым теплым днем с начала года. По данным синоптиков, в этот день воздух в столице прогрелся до плюс 26,4 градуса.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Роман Вильфанд , Интерфакс , Москва
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