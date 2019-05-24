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Столицу Ямала за неделю до лета накрыл снегопад 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Артем Черемисов
Город Салехард (ЯНАО) вечером в четверг и в ночь на пятницу накрыл сильный снегопад, последствия которого устраняют 14 единиц техники, сообщает местная администрация.
"Снегопад накрыл столицу Ямала. Дорожные службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточное патрулирование города выехали многофункциональные комбинированные машины", — сообщает муниципалитет на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что последствия снегопада на улицах города устраняют 14 единиц спецтехники.
"В первую очередь дорожники расчищают проезд по маршрутам движения общественного транспорта, остановочные комплексы и тротуары. Уборкой снега во дворах занимаются управляющие компании или ТСЖ", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации Салехарда.
Согласно данным онлайн-табло тюменского аэропорта "Рощино", вылет совмещенного рейса авиакомпаний S7 и "Ямал" в Салехард задерживается на четыре часа. Кроме того, не работает паромная переправа, связывающая столицу региона с ближайшим городом — Лабытнанги.
Синоптики, по данным местных властей, ждут в пятницу мокрый снег с дождем, сильный ветер и температуру воздуха на отметке около нуля градусов.
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Погода , Общество , АК S7 , Салехард , Ямало-Ненецкий Автономный Округ
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