Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Погода в России: Синоптики дали прогноз на предстоящее лето 

Ura.Ru 59 минут назад
Летом в большинстве регионов России установится теплая погода. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В приземном слое воздуха температура будет расти. Но при этом в верхних слоях тропосферы и стратосферы температура глобально понижается. Это и есть главный признак глобального потепления климата», — приводит слова Вильфанда «Российская газета». В то же время сотрудник Гидрометцентра уточнил, что говорить о конкретных тенденциях в изменении климата пока что нельзя, поскольку для этого должно пройти несколько десятков лет, пишет «Царьград».
Ранее группа ученых Уральского федерального университета разработала математическую модель климатических изменений. Согласно расчетам исследователей, глобальное потепление сменится новым Ледниковым периодом.
Ura.Ru: последние новости
Пушков объяснил, зачем Зеленскому понадобился референдум по России Айфонам спрогнозировали рост цен в три раза Уральский журналист собирает деньги для поездки в Москву, чтобы «дать леща» Соловьеву, оскорбившему Екатеринбург
Погода , Видео , Общество , Царьград ТВ , "Российская газета"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ184
«Сбить ублюдков, а затем принести извинения»1144
Женщины в лифчиках разогнали митинг против Евровидения13
Застряло более тысячи пассажиров: Метро объяснило трудности при эвакуации6
Земле грозит «шестое вымирание»2
Видео
01:11
К войне готовы. Зеленскому пророчат провал на переговорах с РФ
В мире Политика
00:07
Застрявших в метро пассажиров вывели из поездов
Происшествия Новости Москвы
00:35
Отказ двигателя? Пассажирский самолет экстренно вернулся в Москву
Происшествия
02:57
Синоптики дали прогноз на лето
Погода Общество
03:31
Как народ решит: Зеленский требует референдум по России
Украина В мире
01:11
В московском метро произошел крупный сбой
Происшествия Новости Москвы
00:36
Много смеялся: последний день Доренко
Общество
01:00
Пока вы не уснули: «Финальный бой» России в ПАСЕ
В мире
01:09
В центре Москвы провалился грунт
Происшествия
13:52
Памятная дата: Путина не пригласили во Францию
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение