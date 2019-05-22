Синоптики дали прогноз на лето

Летом в большинстве регионов России установится теплая погода. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«В приземном слое воздуха температура будет расти. Но при этом в верхних слоях тропосферы и стратосферы температура глобально понижается. Это и есть главный признак глобального потепления климата», — приводит слова Вильфанда «Российская газета». В то же время сотрудник Гидрометцентра уточнил, что говорить о конкретных тенденциях в изменении климата пока что нельзя, поскольку для этого должно пройти несколько десятков лет, пишет «Царьград».
Ранее группа ученых Уральского федерального университета разработала математическую модель климатических изменений. Согласно расчетам исследователей, глобальное потепление сменится новым Ледниковым периодом.