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Погода в Москве: синоптики пообещали москвичам облачность и жару 

News.ru 3 часа назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Облачную и по-летнему тёплую погоду пообещали жителям столицы 21 мая.
По данным синоптиков, днём столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов тепла. Скорость южного ветра не превысит 5-10 м/с.
Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, передаёт Life.
Ранее News.ru писал, что установившаяся в Московском регионе тёплая безоблачная погода в середине недели сменится проливными дождями и резким похолоданием. По прогнозам синоптиков, уже 23 мая столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов. Атмосферный фронт принесёт с собой облака и тучи. Ожидается выпадение около 13,1 миллиметра осадков в виде дождя, возможны грозы.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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