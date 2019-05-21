Погода в Москве: синоптики пообещали москвичам облачность и жару

Облачную и по-летнему тёплую погоду пообещали жителям столицы 21 мая.

По данным синоптиков, днём столбики термометров покажут от 23 до 25 градусов тепла. Скорость южного ветра не превысит 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба, передаёт Life.

Ранее News.ru писал, что установившаяся в Московском регионе тёплая безоблачная погода в середине недели сменится проливными дождями и резким похолоданием. По прогнозам синоптиков, уже 23 мая столбики термометров опустятся до плюс 18 градусов. Атмосферный фронт принесёт с собой облака и тучи. Ожидается выпадение около 13,1 миллиметра осадков в виде дождя, возможны грозы.