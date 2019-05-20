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Погода в Москве: В Москву пришло климатическое лето 

РИАМО + ещё 7 2 часа назад
Фото: Сайт мэра Москвы
Текущий май в столице отличился высокой температурой воздуха, в течение 11 из 19 прошедших с начала месяца дней средняя суточная температура воздуха была выше 15 градусов, что означает приход климатического лета, сообщается на сайте «Метеоновости».
Климатическое лето приходит, когда среднесуточная температура удерживается на уровне выше 15 градусов в течение 5-7 дней.
«В Москве, по климату, начало климатического лета совпадает с календарным, средняя суточная температура воздуха на станции ВДНХ становится выше 15 градусов после 28 мая. В этом году климатическое лето пришло в столицу в начале второй декады мая», — говорится в сообщении.
Однако иногда лето в столице делает паузу — возвращается холод, заморозки могут случиться даже в начале июня.
«Самый значимый заток холода в последней декаде мая в текущем столетии произошел в 2008 году, когда к 25 мая похолодало до плюс 7 градусов», — добавляется в сообщении.
В тот период за четыре дня в городе выпала почти месячная норма осадков.
До конца текущей недели в столице может выпасть более 70% от месячной нормы осадков.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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