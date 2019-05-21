Погода в Москве: будет только хуже, какая погода ждет москвичей

Несмотря на то что в ближайшие дни в Москве будет тепло, малооблачно и без осадков, с четверга погода начнет ухудшаться. Об этом РИА «Новости» сообщила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Характер погоды будет меняться в четверг, потому что уже скажется влияние холодного атмосферного фронта, при переменной облачности ночью местами небольшой дождь, и преобладающая температура ночью тоже высокая +10…15°C.

Наиболее значимые осадки мы ожидаем в четверг днем — местами будет и гроза, при грозе порывы ветра составят 12-17 м/с. И произойдет понижение температуры, воздух в городе успеет прогреться только градусов до +20°C», — пояснила синоптик.

Она отметила, что в ночь на пятницу столбики термометров опустятся до +7°C. Днем же 24 мая прогнозируются кратковременные дожди — как в ночные, так и в дневные часы.

«В ночь на субботу ночная температура останется практически такой же, а дневная температура будет повыше за счет того, что будет меньше облаков, но местами небольшие дожди не исключены и в субботу, 25 мая», — поделилась специалист Метеобюро.

По словам Поздняковой, если до среды температура будет на 3-4 градуса превышать климатическую норму, то к концу недели она вернется к норме и даже опустится ниже на 1-2 градуса.

Синоптик также предупредила о скачках атмосферного давления.

«Атмосферное давление у нас сегодня 753, завтра оно будет понижаться, будет 750 мм рт. ст., а 23 мая, когда наиболее активно будет себя проявлять себя циклон, атмосферное давление будет 739 мм рт. ст., что ниже нормы где-то на 7-9 единиц. А потом оно начнет опять постепенно повышаться. Все-таки колебания атмосферного давления на этой неделе будут более значимы, чем на предыдущей неделе», — заключила Позднякова.

Ранее в Метеобюро отмечали, что в этом году весна в Москву пришла на две недели раньше срока.

«И мы наблюдаем, что продолжительность теплого периода в Москве с начала столетия увеличивается — в среднем на 2-3 недели.

Все исследования касательно столичного региона в последние годы говорят о том, что у нас практически каждый месяц преобладает положительная аномалия температуры», — пояснили синоптики.

Увеличивается и годовая температура, сокращается продолжительность холодного периода года.

«У нас каждый следующий сезон наступает чуть раньше, чем было, предположим, 30 лет назад. Например, сейчас у нас практически июньская погода», — рассказали специалисты.

По их словам, процесс этот объясним — отмечается общая тенденция потепления климата в Северном полушарии.

Пока в столице наблюдается аномально жаркая погода, в городской мэрии москвичей призывают соблюдать правила ухода за домашними животными.

«Смена сезона, жаркая погода и прямые солнечные лучи могут быть опасны не только для жителей большого города, но и для животных», — заявили власти.

Медики призывают не оставлять питомцев в закрытых непроветриваемых помещениях — к примеру, в автомобиле, на который падают солнечные лучи. В противном случае животное может получить тепловой удар. Также не советуется подвергать питомцев физическим нагрузкам. В миске у них всегда должна быть свежая вода. При этом необходимо не забывать, что влажный и приготовленный в домашних условиях корм в теплое время портится быстрее — животное может отравиться. Гулять с питомцами рекомендуется в утреннее и вечернее время.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что летом в России температура ожидается около нормы.

Его коллега, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в свою очередь сообщила, что на большей части территории РФ в июне температура будет превышать норму.

Теплее обычного будет в северных районах страны — Республике Коми, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в некоторых районах Таймыра и Эвенкии, а также на Колыме и Чукотке. Объяснение этому — глобальное потепление, из-за которого быстрее всего прогревается именно север, где чуть ли не каждый сезон фиксируется превышение привычных температур, пояснила синоптик.

В Москве, где среднесуточная температура в июне составляет 16,6°С, в этом году температура превысит норму на один градус. По ночам в столице будет около +11°С, а днем в районе +21°С.