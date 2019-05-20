Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Сброс по температуре»: москвичей предупредили о резкой смене погоды 

Рамблер + ещё 1 33 минуты назад
В Москву придет «волна непогоды» — похолодает и пойдут дожди. Об этом агентству «Москва» рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, сегодня погода в столице будет «хорошей» — безоблачно, а температура немного превысит +20 градусов. Однако уже ночью в город придет «волна непогоды» — произойдет умеренный «сброс по температуре» и пойдут дожди.
Так, в ночь на 21 и 22 мая температура будет опускаться до +8…+13 градусов, а днем — колебаться между +17…+22 градусами.
«Дожди же будут обычными — слабыми и умеренными. Ничего сильного не прогнозируются», — добавил Тишковец.
Согласно недельному прогнозу Гидрометцентра России, днем в понедельник температура воздуха в Москве составит +21…+23 градуса, во вторник — +23…+25, в среду — +25…+27, в четверг — +19…+24, в пятницу — +16…+21, в субботу — +17…+22, в воскресенье — +18…+23. «Небольшие» дожди Гидромет прогнозирует со среды до субботы.
Комментарии2
Погода , Видео , Новости Москвы , Евгений Тишковец , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вскрылась правда о баллах Лазареву на «Евровидении»93
После «Голоса» теперь «Евровидение»? Вскрылся новый обман93
Шнуров оценил попадание Лепса в «черный список» Литвы22
Россия может начать выдачу паспортов в Приднестровье27
Санкции: Что ждет владельцев китайских смартфонов
Видео
Нарушил правило: Итоги «Евровидения» могут аннулировать
Шоу-бизнес
Наказывают не тех. В Австрии оценили санкции против РФ
В мире
«Теплый еще был»: как умирал Караченцов
Шоу-бизнес
Подростки отлупили воспитательницу детсада
Происшествия Криминал
«Социальное насилие»? Зеленскому дали один шанс
Украина В мире
После «Голоса» теперь «Евровидение»? Вскрылся новый обман
Шоу-бизнес Статьи
Инаугурация Зеленского пройдет с «фишечками»
В мире Украина
«Это бред». Экс-премьер Крыма пожалел о невведенном АТО
В мире Украина
Кремль высказался о новой встрече Путина и Трампа
Политика
Назван первый возможный указ Зеленского
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение