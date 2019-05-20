«Сброс по температуре»: москвичей предупредили о резкой смене погоды

Москву придет «волна непогоды» — похолодает и пойдут дожди. Об этом агентству «Москва» рассказал ведущий синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец

По его словам, сегодня погода в столице будет «хорошей» — безоблачно, а температура немного превысит +20 градусов. Однако уже ночью в город придет «волна непогоды» — произойдет умеренный «сброс по температуре» и пойдут дожди.

Так, в ночь на 21 и 22 мая температура будет опускаться до +8…+13 градусов, а днем — колебаться между +17…+22 градусами.

«Дожди же будут обычными — слабыми и умеренными. Ничего сильного не прогнозируются», — добавил Тишковец.

Согласно недельному прогнозу Гидрометцентра России, днем в понедельник температура воздуха в Москве составит +21…+23 градуса, во вторник — +23…+25, в среду — +25…+27, в четверг — +19…+24, в пятницу — +16…+21, в субботу — +17…+22, в воскресенье — +18…+23. «Небольшие» дожди Гидромет прогнозирует со среды до субботы.