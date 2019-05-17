Погода в Москве: Зря расслабились: погода посмеется над москвичами

Неделя с 17 по 24 мая в столице окажется контрастным душем: поначалу будет тепло, и даже горячо, но не успеют жители столицы расслабиться и скинуть куртки, как придет отрезвляющий холод. Лето продолжает дразнить жителей Москвы : в конце недели им придется убедиться, что оно по-прежнему не наступило.

В пятницу, 17 мая, в Москве ожидается сухая, солнечная и нежаркая погода. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Днем синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру в районе +18…+20°С. Ночью столбики термометров опустятся до +7…+9°С — по-прежнему без осадков. Ветер в дневное время северный, 3-8 м/с, ночью северо-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление высокое — 757 мм рт. ст.

Такая погода вполне подходит, чтобы пятничным вечером ознакомиться с тем, что происходит на площадках московского фестиваля «Николин день». Фестиваль искусств, названный в честь святого Николая, начнется 17 мая, а закончится 19-го, и все это время в Москве будут проходить перформансы, концерты, мастер-классы по приготовлению блюд старинной русской кухни.

Обнаружив на Манежной площади арт-объект «Корабль даров», а на площади Революции — морские аттракционы для детей, — не пугайтесь: фестиваль действительно объединяет морская тематика, поскольку святой Николай, в частности, считается покровителем мореплавателей.

Кстати, на Тверской площади и вовсе откроется детская школа яхтинга: есть шанс сделать из своих отпрысков настоящих мореходов — пускай потом катают вас в круиз по Средиземному морю.

К выходным поток холода с севера ослабеет — воздух в столице прогреется еще больше. Днем в субботу, 18 мая, температура составит +20…+22°С. Ночью же она опустится до +9…+11°С. В течение дня облачность будет переменной — осадков не прогнозируется. Ветер северо-западный, 1-6 м/с. Атмосферный фон понизится до 751 мм рт. ст.

Погода прекрасная, рассада на подоконнике так и просится, чтобы ее высадили, но не торопитесь на дачу: в Москве будет происходить очень много интересного. Начнем с того, что фестиваль «Николин день» продолжается, и в субботу у вас есть шанс посетить концерты весьма популярных исполнителей или театральные постановки. В Коломенском выступят Uma2rman и Эмир Кустурица , на площади Революции сыграют детский интерактивный спектакль по мотивам стихов Веры Полозковой «Ответственный ребенок», да и в целом во время прогулки по городу у вас то и дело будет шанс нарваться на какое-нибудь праздничное шествие рыб и медуз.

Те, кто сохранит силы до вечера, могут отправляться по музеям — в ночь с 18 на 19 мая в Москве пройдет традиционная уже акция «Ночь в музее». Провести ее можно где угодно — от Центрального музея МВД России до Третьяковской галереи. Советовать не беремся — программу можно найти на сайте мэра Москвы.

В воскресенье, 19 мая, в Москве будет солнечно — температура воздуха даже превысит климатическую норму. Днем прогнозируется +22…+24°С, ночью +11…+13°С, без осадков. Ветер северный, северо-западный, 1-6 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится — 750 мм рт. ст.

В Москве — последний день фестиваля «Николин день», и если Кустурицу вы накануне пропустили, можно компенсировать это, отправившись на концерт певицы Елки или грузинской группы Mgzavrebi в Коломенское.

На других площадках продолжаются шествия, пляски и игры в петанк, так что в центре будет очень шумно и весело.

Неделя начнется с приближения теплого фронта. Дневная температура в понедельник, 20 мая, станет совсем летней — она вырастет до +24…+26°С. Ближе к ночи — опустится до +14…+16°С, прольется небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферный фон повысится до 752 мм рт. ст.

День, конечно, теплый, но поскольку выходные выдались уж очень насыщенными, вас наверняка не заинтересуют общественные мероприятия, проходящие в Москве.

Впрочем, скорее всего, после рабочего дня столица прильнет к экранам: в понедельник наверняка подавляющая часть будет смотреть заключительную серию «Игры престолов».

Кажется, уже и не очень интересно, кто там займет Железный трон — претендентов все равно немного, — но все же нельзя просто так взять и не закончить смотреть этот сериал.

21 мая, во вторник, дожди в столице продолжатся, однако их можно будет переждать, даже оказавшись на улице без зонта — осадки будут иметь кратковременный характер. Днем синоптики также обещают грозы, температура при этом составит +22…+24°С. Осадки сохранятся к ночи, а столбики термометров в это время опустятся до +13…+15°С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление понизится и составит 748 мм рт. ст., что около нормы.

На следующий день — в среду, 22 мая, — в Москве снова будет по-летнему тепло. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Дневная температура ожидается в районе +22…+27°С, ночная — +13…+18°С. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, 5-10 м/с, при грозе — порывистый, так что берегите зонты. Атмосферный фон — 744 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

23 мая, в четверг, кратковременные дожди превратятся в настоящие ливни — с грозами и порывистым ветром до 10-15 м/с. Они будут идти в течение всего дня. Днем воздух прогреется до +17…+22°С, а вот ночью температура опустится до +8…+13°С. Атмосферное давление — 740 мм рт. ст.

Под конец недели, в пятницу, 24 мая, в Москву придет резкое похолодание. Температура воздуха будет ниже нормы на 6-8°С. Днем прогнозируется +10…+15°С, ночью — +3…+8°С. Пройдут кратковременные дожди. Ветер будет северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферный фон — 748 мм рт. ст.

И при таких-то неприятных погодных условиях в Москве откроется очередной фестиваль — на этот раз гастрономический. В столице начинается «Рыбная неделя» с мастер-классами и рыбным рынком, куда приедут морские и речные деликатесы из Мурманска, Астрахани, Якутии, Дальнего Востока, словом, из всех тех регионов, продукцию которых москвичи весьма уважают и ценят, поскольку своей такой нет.