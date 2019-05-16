Погода в России: Какая погода установится в Центральной России в выходные

До вторника осадков в Центральной России не ожидается, сообщили метеорологи. По прогнозам синоптиков, в Москве на выходных установится комфортная, солнечная погода. Воздух в столичном регионе прогреется до +20…+22 °С. Как отметили специалисты, накануне в некоторых регионах выпало около 50% месячной нормы осадков, а в Курской и Тамбовской областях прошёл град.

В четверг, 16 мая, воздух в Москве прогрелся до +18…+20°С, ночью столбики термометров опустятся до +7…+9°С. Ожидается северный ветер скоростью 5-10 м/с.

Накануне в столице прошёл сильный дождь с порывами ветра до 12—17 м/с. По данным Гидрометцентра, в центральном регионе России выпало около 50% месячной нормы осадков.

«Южный циклон пролил сильные дожди на юге Центрального федерального округа. Местами за прошедшие сутки — 14 мая и ночь 15 мая — выпало больше половины от месячного количества осадков», — говорится в сообщении.

Сильные грозы, местами с градом и ветром до 15—20 м/с, прошли в Курской области , там выпало до 33 мм осадков. Град наблюдался в Тамбовской области , где было зафиксировано 46 мм осадков. Также ливни прошли в Ивановской, Калужской, Костромской, Воронежской, Тульской, Липецкой и Брянской областях.

Тёплые выходные

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT пояснила, что обильные осадки в центральные регионы России принёс активный атмосферный фронт, столкнувшийся с большой массой тёплого воздуха.

«Вторжение холодного воздуха вызвало развитие мощных кучевых облаков, из которых и выпало значительное количество осадков. Местами даже за 12 часов выпала половина месячной нормы, не то что за сутки», — подчеркнула метеоролог, добавив, что на территории столицы самый сильный дождь наблюдался в районе Измайлово.

По оценке Поздняковой, в четверг в центральной части России сформировался мощный гребень антициклона, который будет определять погоду в течение пяти ближайших дней. В ночные часы температура будет снижаться, местами возможны заморозки.

«На фоне высокого атмосферного давления у нас будет небольшая облачность. Ночи будут довольно прохладные. Не исключено даже, что в ближайшая ночь, местами, по области температура опустится до слабых отрицательных значений», — пояснила она.

По прогнозу метеобюро Москвы, к выходным погода стабилизируется. В субботу и воскресенье в столице днём ожидается +20…+22 °С, ночью температура опустится не ниже +8…+9 °С. Ветер будет слабым. Однако, по словам Поздняковой, следящую порцию осадков можно ждать к вечеру вторника следующей недели — осадки будут вызваны приходом тёплого фронта Атлантического циклона.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд , в ближайшие дни осадки не прогнозируются.

«Об осадках на ближайшие несколько дней можно забыть, небо будет ясным, малооблачным, часто будет солнышко. Но погода всё-таки умеренная, майская», — приводит ТАСС слова Вильфанда.

Возвращение к температурной норме

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков со своей стороны пояснил, что прошедший в Москве дождь — явление закономерное. Обильные осадки выпадают в мае каждый год.

«У нас идёт летний процесс. И в прошлом, и в позапрошлом году в этот период тоже были ливни. Эти грозы повторяются, проходя каждый год. Потому что с севера идёт холодный воздух, с юга тёплый, на контрасте возникают атмосферные фронты. На них и выпадают грозы в летнее время», — отметил он.

По его словам, сейчас в центральной части России давление начало плавно расти, а дожди и грозы сместились в сторону Поволжья, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани и Ижевска.

«Сейчас мы плавно возвращаемся к температурной норме. Ночные температуры в последующие дни ожидаются в пределах +4…+6 °C, по области, в низинах, возможны заморозки до -2 °C. В субботу и воскресенье ночные температуры +3…+8 °C, +5…+10 °C. Дневные температуры будут колебаться от + 15…+22 °C», — отметил Цыганков.

Далее ночные температуры увеличатся, заморозков не ожидается.

«В целом, нормальная для мая погода», — заключил он.

А в Поволжье, по прогнозам Гидрометцентра, ожидается резкое похолодание. В пятницу в Пермском крае ожидаются сильные дожди, в субботу — дожди с мокрым снегом. Днём температура составит +8…+13°C, ночью 0…+5°C. Дождь, гроза и град прогнозируются во всём Приволжском федеральном округе. Ожидается также усиление ветра в Ульяновской области до 25 м/с, в Татарстане — местами до 24 м/с, пройдут ливниевые дожди.