Погода в Москве: Синоптики прогнозируют «довольно прохладные» ночи в Москве

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала RT, что до конца недели в столице ожидаются «довольно прохладные» ночи, а во вторник, 21 мая, придёт следующая «порция осадков».

«В тылу уходящего циклона сформировался мощный гребень антициклона, который и будет в ближайшие пять дней определять погоду. Ночи будут довольно прохладные. Не исключено даже, что в ближайшую ночь, по области, температура опустится до слабых отрицательных значений. А так, преобладающая минимальная ночная температура будет колебаться в пределах +3…+8 °С. Дневная температура сегодня и завтра в Москве +18 °С, по области до +20 °С. В субботу и воскресенье в Москве днём +20…+22 °С, а ночью +8…+9 °С», — сказала она.

Позднякова отметила, что недавнее выпадение большого количества осадков связано с «прохождением активного атмосферного фронта», что вызвало вторжение холодного воздуха и «развитие мощных кучевых облаков из которых и выпало значительное количество осадков».

Синоптик также рассказала, что следующую «порцию осадков» стоит ждать лишь к вечеру вторника, «с подходом тёплого фронта Атлантического циклона».

Ранее стало известно, что более половины месячной нормы осадков выпало в ряде регионов ЦФО за два дня.