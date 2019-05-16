Погода в Приморье: В ожидании удара стихии: на Приморье идет мощный циклон

Основные осадки выпадут в крае в субботу, 20 мая.

На Приморский край надвигается циклон из Китая , который сейчас находится над провинцией Хейлунцзян, сообщил глава Примгидромета Борис Кубай. По его словам, 18 мая над краем начнется взаимодействие двух антициклонов и «китайского» циклона, что приведет к обильным осадкам к 20 мая.

Как объяснил Кубай, несмотря на то, что тихоокеанский антициклон будет выдавливать циклон на запад, это приведет к столкновению двух воздушных масс антициклонов — теплой с материка и холодной с Охотского моря.

«Это приведет к обострению атмосферного фронта, связанного с китайским циклоном, который под воздействием циркуляции последнего будет разворачиваться с юга на север, пройдя всю территорию Приморского края и при этом смещаясь с запада на восток», — цитирует Кубайя портал «ПортоФранко».

Синоптик отметил, что основные дожди пройдут в Приморье 20 мая, при этом максимальный уровень осадков составит 15 мм. Однако осадки принесут и плюсы — помогут в борьбе с природными пожарами.